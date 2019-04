Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Brand, Unfälle

Berglen - Brand einer Gartenhütte

Am Donnerstag gegen 18:40 Uhr geriet auf einem Gartengrundstück im Bereich Steinach eine Gartenhütte, sowie Grünschnitt aus bislang noch ungeklärter Ursache in Brand. Die Feuerwehr Berglen war mit vier Fahrzeugen und 18 Kräften vor Ort und löschte das Feuer. Der Sachschaden wird auf 3.000 Euro geschätzt. Ermittlungen zur Brandursache werden durch das Polizeirevier Winnenden getätigt.

Fellbach - Unfall mit verletztem Radfahrer

Am Donnerstag gegen 17:56 Uhr wollte eine 25-jährige VW-Fahrerin aus dem Parkplatz eines Elektronikfachmarktes nach rechts in die Eberhardstraße einfahren. Hierbei übersah sie die von rechts auf dem Gehweg kommende 28-jährige Radfahrerin. Es kam zu einer leichten Kollision. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro.

Backnang - Unfall - Zeugen gesucht

Am Donnerstag gegen 19:00 Uhr befuhren ein 19-jähriger Renault-Fahrer und ein 69-jähriger VW-Lenker die Neckarstraße im Bereich der zweispurig ausgebauten Linksabbiegespur versetzt zueinander. Sie wollten beide von der Neckarstraße auf die Bundestraße in Fahrtrichtung Winnenden einfahren. Im Verlauf des Abbiegevorgangs kam es zu einer Berührung der beiden Fahrzeuge. Es konnte vor Ort nicht eindeutig geklärt werden, welcher der beiden Fahrzeuglenker den Unfall verursacht habe. Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben und Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich an das Polizeirevier in Backnang unter 07191 909-0 zu wenden.

