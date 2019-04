Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Ostalbkreis: Unfallflucht, Tatverdächtiger in Haft, Leblose Person aufgefunden

Aalen (ots)

Aalen: Unfallflucht

Gegen 06:15 Uhr wurde in der Brunnenstraße eine Straßenlaterne durch einen Lkw beschädigt. Der Fahrer des Lkw entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort. Ein Zeuge konnte einen Teil des Kennzeichens ablesen, dieses lautet vermutlich AA-OA, die Ziffern sind nicht bekannt. Der entstandene Sachschaden an der Laterne liegt bei mehreren tausend Euro. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Aalen unter der Telefonnummer 07361 5240 entgegen.

Aalen: Tatverdächtiger nach Einbruch in Tankstelle in Haft

Der 31-jährige Rumäne, der in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch in einer Tankstelle in der Bahnhofstraße vorläufig festgenommen wurde, ist am Donnerstagvormittag beim Amtsgericht Aalen auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen einem Haftrichter vorgeführt worden. Dieser erließ Haftbefehl, der Beschuldigte wurde anschließend in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert.

Anbei die Ursprungsmeldung:

Aalen: Einbruch in Tankstelle

Kurz vor 3 Uhr verständigte am Mittwoch ein aufmerksamer Zeuge die Polizei, nachdem er beobachtet hatte, dass Personen in eine Tankstelle in der Bahnhofstraße einbrachen. Als nur wenige Minuten später die ersten Polizeistreifen eintrafen, flüchtete eine Person in Richtung eines dortigen Baumarktes. Eine zweite Person blieb in der Tankstelle und wurde kurz darauf auf frischer Tat festgenommen. Hierbei handelt es sich um einen 31 Jahre alten rumänischen Staatsbürger. Der Tatverdächtige wird im Verlauf des Donnerstags auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ellwangen einem Haftrichter vorgeführt. Bei der Durchsuchung des Mannes fanden die Beamten einen VW-Schlüssel.

Die Polizei Aalen bittet Zeugen, insbesondere zu verdächtigen Wahrnehmungen im Zusammenhang mit einem VW, sich unter der Telefonnummer 07361 5800 zu melden.

Nachträglich wurde ein weiterer Einbruch in eine Firma in der Bahnhofstraße angezeigt, Tatzeitraum war hier ebenfalls der Mittwoch, zwischen 0:45 Uhr und 7 Uhr. Es wird derzeit geprüft, ob dieser Einbruch mit dem Einbruch in die Tankstelle in Verbindung steht.

Schwäbisch Gmünd: Leblose Person in Wohnung aufgefunden

Ein aktivierter Rauchwarnmelder löste gegen 12 Uhr in der Oberbettringer Straße einen Polizei- und Feuerwehreinsatz aus. Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass in der betreffenden Wohnung eine verstorbene männliche Person lag. Es wird derzeit davon ausgegangen, dass der Mann während des Kochens verstarb und deshalb durch das angebrannte Essen der Rauchmelder auslöste. Die Polizei hat die Ermittlungen zur Todesursache aufgenommen, bislang gibt es allerdings keinerlei Hinweise auf Fremdverschulden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell