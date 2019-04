Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfälle

Rems-Murr-Kreis: (ots)

Winnenden: Unfallflucht

Ein Motorradfahrer befuhr am Mittwochabend gegen 18.15 Uhr die K 1911 in Richtung Schwaikheim. Bei der Einmündung Waiblinger Berg musste er wegen eines vorausfahrenden Linksabbiegers verkehrsbedingt abbremsen. Dies bemerkte ein nachfolgender Autofahrer zu spät und fuhr dem Biker hinten auf. Der 18-jährige Motorradfahrer und sein 17-jähriger Sozius kamen dabei zu Fall. Hierbei zog sich der 18-Jährige eine leichte Verletzung zu. Der Autofahrer, der mit einem Pkw Pick-up unterwegs war, flüchte daraufhin ohne sich um den Verletzten bzw. die Schadensregulierung zu kümmern. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Winnenden unter Tel. 07195/6940 entgegen.

Backnang: Unfallflucht

In der Nacht zum Mittwoch wurde in der Eduard-Breuninger-Straße eine Straßenlaterne beschädigt. Ein unbekannter Autofahrer ist gegen die Beleuchtung gefahren und hat einen Schaden in Höhe von ca. 1000 Euro verursacht. An der Unfallstelle wurden Fahrzeugteile des Verursacherautos vorgefunden. Demnach könnte es sich bei dem gesuchten Fahrzeug um einen Pkw BMW X3 xDrive handeln. Hinweise hierzu nimmt die Polizei in Backnang unter Tel. 07191/9090 entgegen.

