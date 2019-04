Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Landkreis Schwäbisch Hall: Unfälle

Aalen (ots)

Crailsheim: Verkehrsunfallflucht

Eine 55-Jährige hatte ihren Audi A1 am Mittwoch zwischen 7:05 Uhr und 11:20 Uhr am Fahrbahnrand der Voithstraße geparkt. In dieser Zeit muss ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer, vermutlich mit einem LKW, den Audi beschädigt haben. Der Schaden an dem PKW beläuft sich auf etwa 6.000 Euro.

Die Polizei Crailsheim erbittet Hinweise unter Telefon 07951 480-0.

Wallhausen: Wildunfall

Eine 25 Jahre alte Suzuki Swift-Lenkerin war am Mittwoch gegen 22:00 Uhr auf der B290 von Rot am See in Richtung Wallhausen unterwegs. Hier versuchte ein Reh von links die Fahrbahn zu queren. Das Tier wurde von dem PKW erfasst und durch den Zusammenstoß getötet. An dem Auto entstand Sachschaden von rund 2.500 Euro.

Ilshofen: Auffahrunfall

Ein 18-jähriger Mercedes-Lenker befuhr am Mittwoch gegen 15:40 Uhr die L2218 von Ilshofen kommend in Richtung Crailsheim. An der Kreuzung L2218/Kirchstraße musste er sein Fahrzeug aufgrund des Verkehrs bis zum Stillstand. Ein nachfolgender 42-Jähriger erkannte den Bremsvorgang zu spät und fuhr mit seinem Audi auf den Mercedes auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 4.500 Euro.

Michelfeld: Auffahrunfall

Eine 40 Jahre alte Daimler-Fahrerin befuhr am Mittwoch kurz vor 18:00 Uhr die Stuttgarter Straße in Richtung Schwäbisch Hall. Wegen vorausfahrender Fahrzeuge musste sie ihr Auto anhalten. Eine nachfolgende 19-Jährige nahm dies zu spät wahr und fuhr mit ihrem Skoda auf den Daimler auf. Bei der Kollision entstand Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro.

Ilshofen: Verkehrsunfallflucht

Ein BMW Cabrio einer 51-Jährigen war gegen 18:15 Uhr auf dem Parkplatz eines Discounter-Marktes in der Eckartshäuser Straße geparkt. Ein bislang unbekannter Verkehrsteilnehmer hat den BMW, vermutlich beim Einparken, beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf 1.000 Euro.

Die Polizei Schwäbisch Hall bittet um Hinweise zum Unfallverursacher unter Telefon 0791 400-0.

Gaildorf-Unterrot: Auffahrunfall

Der 53-jährige Fahrer eines Fiat befuhr am Mittwoch gegen 19:30 Uhr die Hauptstraße ihn Richtung Gaildorf. An der Einmündung zur L 1066 hielt die vor ihm fahrende 48-jährige Smart-Lenkerin an. Der Fiat-Fahrer bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Smart auf. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-114

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell