POL-AA: Schwäbisch Hall: Bikergottesdienst - für mehr Sicherheit über die Kreisgrenzen hinaus

Der Biker-Gottesdienst in Schwäbisch Hall hat Tradition: Seit Anfang der Neunziger Jahre ist dieser Gottesdienst für viele Biker aus der Region Nordwürttemberg Auftakt und zugleich einer der Höhepunkte der Biker-Saison. Auch viele Nicht-Biker besuchen inzwischen gerne diesen Gottesdienst auf dem Marktplatz in Schwäbisch Hall. In den Anfangsjahren waren es gar zwei Biker-Gottesdienste, einer zu Beginn und einer zum Ende der Zweirad-Saison.

In diesem Jahr findet die Veranstaltung am Sonntag, 28. April, um 11 Uhr statt.

Bei idealem Wetter können es auch gut und gerne mehr als 1.000 Bikerinnen und Biker werden, die sich mit ihren Maschinen auf dem Marktplatz und der näheren Umgebung einfinden, um am Gottesdienst teilzunehmen. Wenn dann sonntagsmorgens Hunderte von Motorrädern Richtung Marktplatz unterwegs sind, ist das nicht nur optisch, sondern vor allem auch akustisch ein beeindruckendes Erlebnis.

Sinn und Zweck des Gottesdienstes ist es, den Bikern die Spannung zwischen der Freude am Fahren und dem Wissen um die Gefahren zu vermitteln. In der Gemeinschaft des Gottesdienstes soll ihnen bewusst gemacht werden, was es heißt, miteinander unterwegs zu sein und füreinander Sorge zu tragen. Organisiert wird der Biker-Gottesdienst von der Kirche, der Polizei, der Kreisverkehrswacht und einer Vielzahl weiterer ehrenamtlicher Helfer."

