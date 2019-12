Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Dach beschädigt

Haren (ots)

Bislang unbekannte Täter beschädigten in der Zeit zwischen Freitag, 10:00 Uhr, und Montag, 10:45 Uhr, das Trapezblech-Dach einer neu errichteten Trainerbank am Sportplatz des TUS Haren. Beim Eindringen auf das Sportgelände beschädigten die Täter außerdem den Zaun. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Haren, Tel. 05932/72100 zu melden.

