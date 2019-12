Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Pkw angefahren

Nordhorn (ots)

Am Freitagvormittag zwischen 09:00 und 11:00 Uhr wurde ein schwarzer Opel Zafira auf dem Parkplatz hinter einer Klink, am Hohenkörbener Weg in Nordhorn von einem bisher unbekannten Fahrzeug angefahren und beschädigt. Der Unfallverursacher hat sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Es entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn, Tel. 05921/3090 zu melden.

