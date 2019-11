Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - E-Scooter vermehrt im Visier der Polizei

Karlsruhe (ots)

Am Donnerstagnachmittag wurden in der Karlsruher Innenstadt vermehrt E-Scooter-Fahrer einer polizeilichen Verkehrskontrolle unterzogen. In der fest angelegten Kontrollstelle wurde größtenteils den Verkehrsteilnehmern die Fahrt in der Fußgängerzone untersagt. Weitere Verstöße nach der Elektrokleinstfahrzeuge-Verordnung sowie der Fahrzeugzulassungs-Verordnung wurden zur Anzeige gebracht.

Den Höhepunkt der Kontrollen setzte ein 21-jähriger Mann, der mit knapp zwei Promille einen E-Scooter führte. Er musste die Beamten nach der Verkehrskontrolle auf die Dienststelle begleiten, eine Blutprobe sowie seinen Führerschein abgeben.

Markus Beckert, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666 - 1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell