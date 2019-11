Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Vereinsheim

Karlsruhe (ots)

Ein bislang unbekannter Täter verschaffte sich in der Nacht zum Donnerstag gewaltsam Zutritt in die Lagerräume eines Vereinsheims in Kronau. Der Eindringling hatte es im Inneren des Lagers auf zehn Flaschen Bier abgesehen, die er an sich nahm. Beim Verlassen der Örtlichkeit verlor der Dieb seine Taschenlampe die durch die aufnehmenden Beamten sichergestellt wurde. Der entstandene Schaden wird auf ca. 200 Euro geschätzt.

