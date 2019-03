Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Rendsburg Schmuck wurde gestohlen

Rendsburg

190322-4-pdnms Schmuck wurde gestohlen

Rendsburg. Eine 83-Jährige wurde Donnerstag (21.03.19) Opfer eines Trickdiebstahls in ihrer Wohnung. Gegen 7.30 Uhr klingelte ein Mann mit gelber Warnweste an ihrer Haustür in der Straße Wilhelmstal und gab an, als Mitarbeiter der Stadtwerke Messungen durchführen zu müssen. Die alte Dame ließ den Unbekannten (etwa 170 cm, kräftig, dunkle Haare) in ihre Wohnung. Rund 40 Minuten später verließ der Mann die Wohnung wieder. Erst jetzt bemerkte die Seniorin, dass Räume durchwühlt und Schubladen herausgerissen waren. Es fehlte Schmuck im Wert von mehreren tausend Euro. Die Kriminalpolizei fragt: Wer hat in der tatrelevanten Zeit im Bereich Wilhelmstal verdächtige Beobachtungen gemacht? Wem sind Personen mit Warnwesten aufgefallen? Hinweise bitte an die Polizei in Rendsburg unter der Rufnummer 208-450. Die Polizei rät: Lassen Sie Unbekannte nicht in Ihre Wohnung. Wenden Sie sich an eine Person Ihres Vertrauens. Rufen Sie im Zweifel die Polizei unter 110.

Sönke Hinrichs

