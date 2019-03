Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Neumünster - Handtasche geraubt

Neumünster (ots)

1900322-1-pdnms Handtasche geraubt

Neumünster. Leicht verletzt wurde eine 77-jährige Neumünsteranerin, als ihr Donnerstag (21.03.19, gegen 15.10 Uhr) im Hauseingang Rendsburger Straße 65 die Handtasche entrissen wurde. Der Räuber (etwa 25 bis 30 Jahre alt, 175 cm groß, kurze, schwarze, nach hinten gekämmte Haare) flüchtete in Begleitung mindestens einer weiteren Person zu Fuß über die Hinterhöfe. In der beigefarbenen Tasche befanden sich mehrere hundert Euro, die die alte Dame zuvor auf dem Großflecken von der Bank abhob. Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndung wurde festgestellt, dass die Flüchtigen offenbar auf Höhe des Röhrenwegs wieder herauskamen. An einem Zaun muss sich ein Täter seine Daunenjacke beschädigt haben. Die weitere Fahndung blieb leider ohne Erfolg. Sachdienliche Hinweise bitte unter der Rufnummer 9450 an die Polizei Neumünster.

Sönke Hinrichs

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Neumünster

Pressestelle



Telefon: 04321-945 2222

Original-Content von: Polizeidirektion Neumünster, übermittelt durch news aktuell