Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: L 49

Gr. Buchwald

Kreis RD-ECK - Auto prallte gegen Baum

L 49 / Gr. Buchwald / Kreis RD-ECK (ots)

190322-2-pdnms Auto prallte gegen Baum

L 49 / Gr. Buchwald / Kreis RD-ECK. Beide Insassen eines VW aus Polen wurden heute (22.03.19, gegen 4 Uhr) bei einem Unfall auf der L 49 lebensgefährlich verletzt. Am Ortseingang Groß Buchwald kam das Auto nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte gegen einen Baum und überschlug sich. Der Fahrer (22) wurde in dem Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Er wurde in die Kieler Uniklinik gebracht. Der Beifahrer (22) konnte selbst aus dem Auto klettern und wurde in die Imlandklinik nach Rendsburg gebracht. Die Kieler Staatsanwaltschaft entsandte einen Sachverständigen zum Unfallort. Der VW wurde sichergestellt. Angaben zur Schadenshöhe liegen hier nicht vor. Die L 49 war bis 07.45 Uhr voll gesperrt.

