Polizeidirektion Neumünster

POL-NMS: Hamdorf

Kreis RD-ECK - Radfahrer leicht verletzt

Hamdorf / Kreis RD-ECK (ots)

190322-3-pdnms Radfahrer leicht verletzt

Hamdorf / Kreis RD-ECK. Ein 63-jähriger Radfahrer wurde am frühen Morgen (22.03.19, 05.10 Uhr) in Hamdorf leicht verletzt, als er an der Ecke Dorfstraße / Schulmeisterweg mit einem Auto zusammenstieß. Der Radfahrer war auf der Vorfahrtstraße unterwegs, als der Fahrer (25) eines Audi aus dem Schulmeisterweg kommend auf die Dorfstraße einbiegen wollte. Dabei übersah er aber den Radfahrer. Der Radfahrer wollte selbstständig einen Arzt aufsuchen. Der Sachschaden wird auf rund 2000 Euro geschätzt.

