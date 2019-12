Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emlichheim - Leitplanke beschädigt

Emlichheim (ots)

Am Freitag vergangener Woche gegen 19:30 Uhr ist es auf der Kanalstraße in Emlichheim zu einem Verkehrsunfall gekommen. Hierbei kam der Fahrer eines unbekannten Fahrzeuges von der Fahrbahn ab und verursachte einen Schaden an einer Leitplanke. Der Verursacher entfernte sich anschließend. Zeugen werden gebeten sich mit der Polizei in Emlichheim unter, Tel. 05943/92000 in Verbindung zu setzen.

