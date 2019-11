Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sachbeschädigung in Korntal-Münchingen; 40-Jähriger alkoholisiert in Korntal-Münchingen unterwegs; Verkehrsunfall in Remseck am Neckar

Ludwigsburg (ots)

Korntal-Münchingen: Mehrere Autos zerkratzt

Das Polizeirevier Ditzingen, Tel. 07156 4352-0, sucht Zeugen, die zwischen Samstag 16.00 Uhr und Sonntag 15.15 Uhr eine Sachbeschädigung in der Breslauer Straße in Münchingen beobachten konnten. Ein bislang unbekannter Täter zerkratzte insgesamt vier Autos, zwei Ford und zwei VW, die am Fahrbahnrand standen. Der entstandene Sachschaden wurde auf rund 4.000 Euro geschätzt.

Korntal-Münchingen: Alkoholunfall mit Unfallflucht

Ein 40-jähriger Opel-Fahrer wollte am Sonntag gegen 16.10 Uhr in der Daimlerstraße im Ortsteil Kallenberg hinter einem am Fahrbahnrand geparkten Audi ausparken. Hierbei stieß er gegen das geparkte Auto und setzte anschließend seine Fahrt fort. Eine Zeugin wurde auf die Unfallflucht und die Fahrweise des Mannes aufmerksam und alarmierte die Polizei. Im weiteren Verlauf geriet der Opel-Fahrer in der Stuttgarter Straße im Ortsteil Münchingen auf Höhe eines Hotels auf eine Verkehrsinsel. Dort überfuhr er ein Verkehrszeichen und neben einem platten Reifen riss am Wagen noch die Ölwanne auf. Während der Unfallaufnahme stellten die hinzugerufenen Beamten bei dem 40-jährigen Fahrer Alkoholgeruch fest. Nach einem Atemalkoholtest musste er sich einer Blutentnahme unterziehen und sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Der entstandene Gesamtschaden wurde auf etwa 1.900 Euro geschätzt. An der zweiten Unfallstelle war die Freiwillige Feuerwehr Münchingen mit zwölf Wehrleuten und zwei Fahrzeugen eingesetzt, um die Fahrbahn von ausgelaufenen Betriebsstoffen zu reinigen. Der Opel war infolge der Kollision nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Remseck am Neckar: Unfall zwischen Pkw und Radfahrer

Ein Leichtverletzter und ein Sachschaden von etwa 3.600 Euro forderte ein Verkehrsunfall, der sich am Sonntag gegen 15.05 Uhr auf der Landesstraße 1100 zwischen Remseck am Neckar und Stuttgart-Mühlhausen ereignete. Ein 68 Jahre alter Mercedes-Lenker war in Richtung Stuttgart unterwegs und wollte auf Höhe einer Kläranlage nach rechts auf einen Feldweg einbiegen. Hierbei übersah er vermutlich aus Unachtsamkeit einen 41-jährigen Radfahrer, der den Radweg parallel zur L1100 in Richtung Remseck befuhr. Es kam zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer und der 41-Jährige flog samt Rad über die Motorhaube. Der Radfahrer erlitt hierdurch leichte Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

