POL-LB: Sindelfingen: 85-jährige Frau beraubt; Sindelfingen: Hoher Sachschaden - wertloses Diebesgut

Sindelfingen: 85-jährige Frau beraubt

Eine 85-jährige Frau wurde am Sonntag gegen 09:50 Uhr in der Pfarrwiesenallee Opfer eines unbekannten Räubers. Sie war mit ihrem Rollator auf dem dortigen Gehweg unterwegs, als sich ihr der Täter in den Weg stellte und ihr einen im Korb des Rollators abgelegten und mit einem Riemen befestigten Rucksack entriss. Das Opfer kam dabei zu Fall und verletzte sich leicht. Der Unbekannte flüchtete anschließend in Richtung der Unterführung beim Pfarrwiesengymnasium. Ein Zeuge, der den Vorfall von seinem Auto aus beobachtet hatte, verfolgte den Flüchtenden zu Fuß, verlor ihn aber aus den Augen. Bei dem Täter handelt es sich um einen etwa 30 Jahre alten und 170 cm großen Mann mit schwarzen Haaren. Er trug zur Tatzeit eine schwarze Jacke mit weißem Rückenaufdruck. Sachdienliche Hinweise nimmt die Kriminalpolizeidirektion Böblingen, Tel. 07031/13-00, entgegen.

Sindelfingen: Hoher Sachschaden - wertloses Diebesgut

Mit brachialer Gewalt ist ein bislang unbekannter Autoknacker am frühen Sonntagmorgen im Weissacher Weg vorgegangen. Beim Versuch, die hintere rechte Seitenscheibe eines Mercedes G-Klasse einzuschlagen beschädigte er neben der Scheibe auch beide rechten Türen und die B-Säule, bevor er schließlich eine Scheibe auf der linken Seite mit einem Stein einwerfen konnte. Aus dem Innenraum griff sich der Unbekannte eine Computertasche und eine Aktenmappe, die aber beide leer waren. Personen, die zwischen 03:00 und 10:30 Uhr verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, zu melden.

