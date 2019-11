POL-LB: Renningen: Unfall bei Überholmanöver; Böblingen; 23-Jähriger lässt sich aus Taxi fallen, um Bezahlung zu entgehen; Böblingen: Unfallflucht auf Parkplatz

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Renningen: Unfall bei Überholmanöver - Zeugen gesucht

Bei einem Überholmanöver kam es am Sonntag gegen 22.50 Uhr auf der Bundesstraße 295 auf Höhe Renningen zu einer Unfallflucht. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker, der in Richtung Weil der Stadt unterwegs war, überholte zwischen der Abfahrt zur Leonberger Straße und zum Naturtheater, einen vorausfahrenden 30 Jahre alten Mercedes-Lenker. Beim Wiedereinscheren streifte der Unbekannte, der mutmaßlich einen Geländewagen der Marke VW mit Esslinger Kennzeichen (ES-) fuhr, den Mercedes. Anstatt anzuhalten und sich um den Unfall zu kümmern, setze der Unbekannte seine Fahrt anschließend fort. Der hinterlassene Sachschaden wurde auf rund 2.500 Euro geschätzt. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, in Verbindung zu setzen.

Böblingen: 23-Jähriger lässt sich aus Taxi fallen, um Bezahlung zu entgehen

Schwere Verletzungen erlitt ein 23 Jahre alter Fahrgast, der am Sonntag gegen 01.00 Uhr eine äußerst ungewöhnliche und außerordentlich gefährliche Variante wählte, um eine Taxifahrt nicht bezahlen zu müssen. Der junge Mann ließ sich etwa bei Tempo 30 in der Stuttgarter Straße in Böblingen aus dem Taxi auf die Straße fallen. Zunächst war der 23-Jährige gemeinsam mit seiner 22 Jahre alten Begleiterin in Holzgerlingen in das Taxi gestiegen. In der Böblinger Straße bezahlte die Frau einen Teilbetrag der Rechnung und stieg aus. Der 23-Jährige gab nun wohl vor, den Restbetrag von ein paar Euro bei einer Bank holen zu müssen, zu der ihn der Taxifahrer bringen sollte. Als der Fahrer wieder los fuhr, öffnete der junge Mann, der auf dem Rücksitz saß, die Tür und ließ sich aus dem Fahrzeug fallen. Der Taxifahrer alarmierte sofort die Polizei. Nahezu zeitgleich erfolgte die Alarmierung des Rettungsdienstes. Die Begleiterin kümmerte sich in der Zwischenzeit um den 23-Jährigen. Als die Polizeibeamten eingetroffen waren, stellten sie fest, dass der junge Mann vermutlich stark unter dem Einfluss von Alkohol stand. Er versuchte mehrfach, obwohl er kaum standsicher und schwer verletzt war, zu flüchten. Den eingetroffenen Rettungswagen versuchte er, wie später das Krankenhaus auch, immer wieder zu verlassen. Aufgrund der Schwere der Verletzungen wurde letztlich eine stationäre Aufnahme notwendig.

Böblingen: Unfallflucht auf Parkplatz

Nach einer Unfallflucht, die sich am Montag kurz vor 06.00 Uhr auf einem Parkplatz in der Dornierstraße in Böblingen ereignete, sucht das Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, noch Zeugen. Ein 47 Jahre alter Fahrer, der in seinem Transporter der Marke Renault auf dem Parkplatz nahe der Böblinger Straße nächtigte, wurde durch einen lauten Schlag geweckt. Im Anschluss musste er feststellen, dass sein LKW von einem noch unbekannten Fahrzeug touchiert worden war und der Lenker sich anschließend davon gemacht hatte. Der entstandene Sachschaden wurde auf etwa 2.500 Euro geschätzt.

