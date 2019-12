Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Nordhorn - Parkendes Fahrzeug beschädigt

Nordhorn (ots)

Am Sonntag parkte in Nordhorn in der Zeit von ca. 09:00 bis 11:00 Uhr in der Färbereistraße in auf einem Parkplatz ein grauer Pkw Skoda Fabia. In dieser Zeit streifte ein bisher unbekannter Fahrzeugführer mit seinem Fahrzeug den parkenden Wagen an der rechten hinteren Fahrzeugecke und beschädigte es. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den angerichteten Sachschaden zu kümmern. Zeugen des Vorfalles werden gebeten, sich bei der Polizei in Nordhorn, Tel. 05921/3090 zu melden.

