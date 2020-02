Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Efringen-Kirchen: Hundehalter gesucht - Frau nach Hundebiss verletzt

Freiburg (ots)

Bereits am Samstag, 08.02.20, gegen 11.30 Uhr, wurde im Bereich der Basler Straße in Efringen-Kirchen eine 65-jährige Frau durch einen Hund in den Arm gebissen. Die Frau war im Bereich der Bahngleise mit ihrem Hund unterwegs, als sie auf einen Mann traf, der einen nicht angeleinten Schäferhund mit sich führte. Der Schäferhund soll auf die Frau zugelaufen sein und sie in den Arm gebissen haben. Nach dem Biss bot der Mann seine Hilfe an und zeigte auch seinen Ausweis vor. Die Frau lehnte die Hilfe jedoch ab und begab sich selbst in ärztliche Behandlung. Leider konnte sie sich den Namen des Mannes nicht merken. Aus diesem Grund sucht der Polizeiposten Markgräflerland, Tel. 07626 97780-0, nun den Hundehalter.

