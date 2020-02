Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldkirch-Elztal-Denzlingen: Intensive Vorbereitungen zur Fastnacht

Freiburg (ots)

Wie in jedem Jahr haben die Verantwortlichen bereits Monate im Voraus wichtige Vorbereitungen für die anstehende Fastnacht getroffen. Diese Planung hat in den letzten Jahren spürbar zur Befriedung der Fasnet im Zuständigkeitsbereich des Waldkircher Polizeireviers beigetragen.

Nach der ersten Besprechung, die schon im September stattfand, gab es unzählige weitere Kontakte und Schriftwechsel zwischen Zünften, Standbetreibern, Feuerwehr, Rotem Kreuz, Rathaus, Polizei und weiteren Verantwortungsträgern.

Nachdem es vor vielen Jahren an der Waldkircher Fasnet noch zahlreiche Körperverletzungsdelikte gab, sank deren Anzahl beispielsweise am Hexensabbatt von mehr als einem Dutzend in der Vergangenheit auf "nur" zwei nennenswerte Vorfälle im vergangenen Jahr. Die Polizei hatte beide Täter ermittelt; sie wurden zwischenzeitlich zu Freiheitsstrafen auf Bewährung verurteilt; beide sind für die diesjährige Fasnet "amtlich ausgeladen".

So wie in diesem Fall hat die Polizei bei rund 20 weiteren Personen, deren Verhalten im öffentlichen Raum bei ähnlichen Veranstaltungen wie Halloween, Oktoberfest, Silvesterfeiern, vorfastnachtliche Umzüge (auch in anderen Städten), usw., eine Gefahr für die Gesundheit anderer darstellte, solche Maßnahmen ebenfalls geprüft. Bei acht Personen kamen Polizei und Ordnungsamt zu dem Ergebnis, dass sie mit einem behördlichen Aufenthaltsverbot belegt wurden. Das heißt im Klartext, dass die Polizei diese Personen besucht und ihnen schriftlich mitteilt, dass sie sich während der Fastnachtsveranstaltungen nicht im Festbereich aufhalten dürfen. Beim Verstoß drohen teure Konsequenzen.

Besonders erfreulich und hilfreich für die Arbeit der Polizei ist es zunehmend festzustellen, dass auch sehr viele Feiernde sehr um einen friedlichen Verlauf von Veranstaltungen bemüht sind. Wenn viele nicht wegschauen und bei Bedarf möglichst frühzeitig die Polizei hinzuziehen, ist das quasi schon "die halbe Miete" für einen angenehmen und sicheren Festverlauf. Ermittlungen der Polizei zeigen im Nachgang häufig, dass Störenfriede meist über einen längeren Zeitraum vielen Menschen negativ auffallen, bevor (endlich) die Polizei gerufen wird oder etwas passiert.

Die Vielzahl der Fastnachts-Veranstaltungen stellt das Polizeirevier Waldkirch vor große personelle Herausforderungen. Die bevorstehenden Einsätze werden mit Unterstützung benachbarter Dienststellen und Kräften des Polizeipräsidiums Einsatz bewältigt.

Zusammengefasst ist der größte Beitrag für die Sicherheit der Veranstaltungen neben der guten Zusammenarbeit der Verantwortungsträger das positive Verhalten der anständigen Festbesucher.

