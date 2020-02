Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Schopfheim: Baucontainer aufgebrochen und Maschinen gestohlen - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Durch das Aufschneiden eines Vorhängeschlosses verschafften sich Unbekannte Zutritt zu einem Baucontainer auf einer Baustelle "Am Eisweiher". Der Tatzeitraum liegt zwischen Freitag, 31.01.2020, 17.00 Uhr, und Samstag, 01.02.2020, 06.30 Uhr. Es wurden Bohrmaschinen (Hilti), eine Kettensäge, eine Flex (Makita) und weitere Maschinen im Gesamtwert von etwa 3500 Euro gestohlen. Das Polizeirevier Schopfheim (07622/666980) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen im oben genannten Zeitraum im Gebiet "Am Eisweiher" gemacht haben, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

md/jk

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Jörg Kiefer

Telefon: 07621 176-351

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell