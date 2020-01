POL-LB: Holzgerlingen: Zeugen zu Einbruch in Lagerhalle gesucht; Bondorf: 33-Jährige und Kleinkind angefahren

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Holzgerlingen: Zeugen zu Einbruch in Lagerhalle gesucht

Ein Sachschaden in Höhe von circa 500 Euro verursachte ein bislang unbekannter Täter bei seinem Einbruch in eine Lagerhalle am Sonntag gegen 22:40 Uhr in Holzgerlingen in der Daimlerstraße. Der Täter verschaffte sich Zugang, entwendete aber vermutlich nichts. Der Polizeiposten Holzgerlingen bittet Zeugen sich unter Tel. 07031 41604 0 zu melden.

Bondorf: 33-Jährige und Kleinkind angefahren

Am Montag gegen 17:45 Uhr war eine 33-Jährige mit ihren ein und fünf Jahre alten Kindern in Bondorf in der Boschstraße unterwegs, als ein 32-Jähriger Fahrzeuglenker die Frau und das einjährige Kind mit seinem Honda beim Abbiegen in die Hailfinger Straße erfasste. Die Frau und das Kind wurden von dem Mann vermutlich übersehen und bei dem Zusammenprall über die Motorhaube geschleudert. Der Fünfjährige blieb bei dem Unfall unversehrt, während seine Mutter und seine Schwester sich leichte Verletzungen zuzogen. Ein durch Polizeibeamte des Polizeirevier Herrenberg durchgeführter Atemalkoholtest beim 32-Jährigen verlief positiv. Der Mann musste sich anschließend einer Blutentnahme unterziehen und die Beamten beschlagnahmten seinen Führerschein. Der Mann muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

