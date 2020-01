Polizeipräsidium Ludwigsburg

Weissach: 62-Jähriger liefert sich Verfolgungsfahrt mit der Polizei

Beharrlich versuchte ein 62 Jahre alter Opel-Lenker am Montagabend einer Kontrolle durch Beamte des Polizeireviers Vaihingen an der Enz zu entgehen und lieferte sich im Zuge dessen eine Verfolgungsfahrt mit den Polizisten. Gegen 22.00 Uhr fiel der Opel-Lenker der Streifenwagenbesatzung auf, da er auf seiner Fahrt zwischen Hochdorf und Eberdingen Kurven schnitt und in Schlangenlinien unterwegs war. Am Eingang von Eberdingen sollte der Fahrer deshalb kontrolliert werden. Doch der Mann ignorierte die Anhaltezeichen der Beamten und setzte seine Fahrt durch Eberdingen hindurch in Richtung Weissach fort. Die Polizisten schalteten hierauf auch das Blaulicht und das Martinshorn ein, was den Opel-Fahrer jedoch ebenfalls nicht zum Anhalten bewegen konnte. Auch auf der Strecke zwischen Eberdingen und Weissach, auf der kein Gegenverkehr herrschte, war die Fahrweise des Mannes auffällig. Wieder schnitt er sogar unübersichtliche Kurven und fuhr Schlangenlinien. Lautsprecherdurchsagen der Beamten ignorierte er ebenfalls. Kurz vor Weissach befand sich ein noch unbekannter BMW-Lenker vor dem Opel. Dieser unterstützte die Polizisten indem er sein Fahrzeug abbremste, so dass der 62-Jährige ebenfalls bis zum Stillstand abbremsen musste. Einer der Beamten begab sich hierauf zur Fahrertür des Opel und forderte den Fahrer zum Aussteigen auf. Dieser legte stattdessen den Rückwärtsgang ein und setzte etwa 100 Meter zurück, bevor er dann wieder vorwärts auf den Streifenwagen zufuhr. Durch Querstellen des Streifenwagens konnte die Fahrbahn schließlich blockiert werden, so dass der 62-Jährige nicht mehr weiterfahren konnte. Anstatt nun aus seinem Fahrzeug auszusteigen, blieb der Mann jedoch im verschlossenen PKW sitzen. Die Beamten mussten schlussendlich eine Fensterscheibe des Opel einschlagen, um den 62-Jährigen heraus ziehen zu können. Er wurde dann zu Boden gebracht, wobei der 62-Jährige leichte Verletzungen erlitt, und es wurden ihm Handschließen angelegt. Ein durch den Fahrer durchgeführter Atemalkoholtest verlief positiv. Darüber hinaus könnte er unter Medikamenteneinfluss gestanden haben. Der Führerschein des 62-Jährigen wurde beschlagnahmt und er musste sich einer Blutentnahme unterziehen. Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz, Tel. 07042/941-0, sucht nun den BMW-Lenker und bittet diesen, sich zu melden.

