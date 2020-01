Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Vaihingen an der Enz-Ensingen: Müll und Renovierungsabfälle illegal entsorgt

Ludwigsburg (ots)

Das Polizeirevier Vaihingen an der Enz ermittelt derzeit gegen unbekannte Täter, die vermutlich am vergangenen Wochenende in Ensingen Restmüll und Renovierungsabfälle illegal entsorgt haben. Mutmaßlich handelt es sich um dieselben Täter, die auf dem Häckselplatz zwischen Ensingen und Horrheim sowie bei der Biogasanlage Ensingen insgesamt etwa vier Kubikmeter Renovierungsabfälle wie Bodenbeläge, Holz, Kunststoff, Fensterrahmen sowie vermutlich Überbleibsel einer Wohnungsauflösung wie Tische, Stühle und Schrankteile abluden. Des Weiteren hinterließen die Unbekannten auf dem Parkplatz eines Discounters in der Straße "Herrenwiese" etwa 100 blaue Säcke, die mit Restmüll gefüllt waren. Um die sachgerechte Entsorgung mussten sich nun der Bauhof der Stadt Vaihingen an der Enz bzw. der Betreiber des Discountmarktes kümmern. Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise zur Herkunft der Abfälle geben können, sich unter Tel. 07042/941-0 zu melden.

