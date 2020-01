Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Kornwestheim: Unbekannte haben es auf Geldautomat abgesehen; Bönnigheim: Seniorin wird Opfer von Trickdiebin

Kornwestheim: Unbekannte haben es auf Geldautomat abgesehen

Am Samstag in den frühen Morgenstunden versuchten noch unbekannte Täter einen Geldausgabeautomaten eines Bankinstitutes in der Bahnhofstraße in Kornwestheim aufzubrechen. Nachdem sie die Selbstbedienungs-Filiale betreten hatten, machten sich die Täter an der Rückseite des Geldautomaten zu schaffen und brachen eine Tür auf. Möglicherweise versuchten sie dann, die Rückwand des Automaten aufzusprengen, was vermutlich dazu führte, dass sie gegen 04.20 Uhr einen Alarm auslösten. Der Automat blieb jedoch weitestgehend intakt. Vermutlich konnten die Täter keine Beute machen. Ein Zeuge hatte kurz darauf im Bereich der Filiale drei vermummte Personen beobachtet, die in einen schwarzen PKW gestiegen und die Bahnhofstraße in Richtung Bahnhof davongefahren sind. Ein Großaufgebot des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, der umliegenden Polizeipräsidien sowie ein Polizeihubschrauber fahndeten nach den Geflüchteten. Es konnten jedoch keine Tatverdächtigen festgestellt werden. Der entstandene Sachschaden dürfte sich auf mehrere tausend Euro belaufen. Zeugen, die weitere Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter Tel. 07141/18-9 mit der Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg in Verbindung zu setzen.

Bönnigheim: Seniorin wird Opfer von Trickdiebin

Mit Schmuck in vierstelligem Wert machte sich eine Trickdiebin aus dem Staub, die am Freitag gegen 11.00 Uhr in der Böhrigerstraße in Bönnigheim ihr Unwesen trieb. Die Frau klingelte an einem Haus, das von einer Seniorin bewohnt wird und gab sich dieser gegenüber als Messerschleiferin aus. Als die Dame diese Dienste jedoch nicht in Anspruch nehmen wollte, fragte die vermeintliche Messerschleiferin nach Trödel. Die Seniorin bejahte diese Nachfrage und bat die Unbekannte an der Tür zu warten. Doch stattdessen folgte die Tatverdächtige ihrem Opfer in die Wohnräume. Dort zeigte die Seniorin der Frau diverse Schmuckstücke. Als die Tatverdächtige diese in der Hand hielt, musste sie plötzlich einen Anruf auf ihrem Handy entgegennehmen. Im Hinausgehen gab sie vor, am nächsten Tag noch einmal zurückkehren zu wollen und machte sich dann aus dem Staub. Kurz darauf bemerkte die Seniorin, dass mehrere Schmuckstücke fehlten. Mutmaßlich hatte die Tatverdächtige den angeblich eingehenden Anruf genutzt, um den Schmuck zu stehlen. Die Frau wurde als etwa 40 Jahre alt und etwa 160 cm groß mit schulterlangen, mittelblonden Haaren beschrieben. Sie trug einen grünen, ledernen Lendenschurz. Der Polizeiposten Kirchheim am Neckar, Tel. 07143/891060, bitte Zeugen und gegebenenfalls weitere Geschädigte sich zu melden.

