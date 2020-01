POL-LB: Besigheim: Hund geht auf Jogger los; Tamm: Vandalen in der Grundschule

Polizeipräsidium Ludwigsburg

Besigheim-Ottmarsheim: Hund geht auf Jogger los

Eine unangenehme Begegnung mit einem Hund hatte ein 54 Jahre alter Jogger am Sonntagvormittag auf einem Feldweg im Bereich eines alten Sportplatzes in Ottmarsheim. Dem Jogger kam gegen 11.00 Uhr auf diesem Weg ein bislang unbekannter Mann mit drei Hunden entgegen. Die drei Hunde waren wohl nicht angeleint, worauf zwei der Vierbeiner mehrfach in Richtung des 54-Jährigen rannten. Eines der beiden Tiere, mutmaßlich ein Boxer, ging schließlich auf den Jogger los. Der Hund versuchte in die Hand des Mannes zu beißen, wobei er jedoch die Laufjacke erwischte und in diese biss. Der vermeintliche Hundehalter habe den Jogger im weiteren Verlauf beleidigt und ihm auch gedroht. Der Mann wurde auf etwa 28 bis 30 Jahre geschätzt. Er trug eine graue Jogginghose, eine dunkelgraue Jacke mit Kapuze, an der sich ein Fellbesatz befindet, eine weiße Strickmütze und dunkle Schuhe. Der Mann hatte drei Leinen umgehängt. Bei den drei Hunden soll es sich um einen Boxer, einen Mischling und um einen kleineren Hund handeln. Der kleinere Hund sei während des Vorfalls bei dem Mann geblieben. Weitere Hinweise nimmt das Polizeirevier Bietigheim-Bissingen, Tel. 07142/405-0, entgegen.

Tamm: Vandalen in der Grundschule

Vergangenes Wochenende randalierten noch unbekannte Täter in einer Schule in der Maystraße in Tamm. Möglicherweise ließen sich die Täter im Gebäude einschließen. Anschließend warfen sie aus dem ersten Obergeschoss des sogenannten Stelzenbaus einen Tageslichtprojektor auf das Dach einer Gerätehütte der Turnhalle. Darüber hinaus versprühten die Unbekannten einen Feuerlöscher und beschmierten die Wände der Jungentoilette. Die Höhe des hinterlassenen Sachschadens steht noch nicht fest. Der Polizeiposten Tamm, Tel. 07141/601014, sucht Zeugen.

