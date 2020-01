Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Schönaich: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht; Waldenbuch: Zeugen nach Fahrzeugdiebstahl gesucht; Bondorf: Zeugen nach Einbruch gesucht

Ludwigsburg (ots)

Schönaich: Zeugen nach Wohnungseinbruch gesucht

Zwischen Samstag, 13:00 Uhr, und Sonntag, 11 Uhr, gelangte ein bislang unbekannter Täter in Schönaich in der Karlstraße in ein Mehrfamilienhaus und durchsuchte jeweils eine Wohnung im Erdgeschoss und im Obergeschoss. Der Täter entwendete dabei Schmuck, dessen Wert bislang noch nicht beziffert werden konnte. Das Polizeirevier Böblingen nimmt unter Tel. 07031 13 2500 Zeugenhinweise entgegen.

Waldenbuch: Zeugen nach Fahrzeugdiebstahl gesucht

Zwischen Samstag, 21:30 Uhr, und Sonntag, 13:10 Uhr, stahl ein bislang unbekannter Täter in Waldenbuch im Wacholderweg einen Pickup. Das Fahrzeug vom Typ VW Amarok war weiß mit schwarzer Aufschrift auf den Seiten und hatte ein Esslinger Kennzeichen (ES). Der Wert des Fahrzeugs wird auf circa 28.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten sich unter Tel 07031 13 2500 mit dem Polizeirevier Böblingen in Verbindung zu setzen.

Bondorf: Zeugen nach Einbruch gesucht

Ein bislang unbekannter Täter gelangte am Sonntag zwischen 13:00 Uhr und 20:45 Uhr in ein Haus in Bondorf in der Straße "Im Steiner Tal" und durchsuchte das Gebäude. Es wurde Schmuck im Wert von circa 1.300 Euro entwendet. Das Polizeirevier Böblingen bittet Zeugen sich unter Tel. 07031 13 2500 zu melden.

