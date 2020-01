Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Mötzingen: Metallteil beschädigt PKW; weitere Geschädigte gesucht

Ludwigsburg (ots)

Die Polizei sucht weitere geschädigte Fahrzeuglenker, nachdem am Samstag gegen 18:00 Uhr auf der Landesstraße 1361 bei Mötzingen ein PKW beim Überfahren eines Metallteils beschädigt worden war. Eine 26-Jährige fuhr mit ihrem Peugeot auf der Landesstraße von der BAB-Anschlussstelle in Fahrtrichtung Nagold, als sie im Bereich Mötzingen nach dem ersten Kilometer einen metallenen Anhängerbeschlag überfuhr. Der Peugeot wurde dabei im Front- und Unterbodenbereich beschädigt. Der geschätzte Sachschaden beläuft sich auf circa 2.000 Euro. Zuvor soll ein weiterer PKW ebenfalls über das Metallteil gefahren sein. Die Ermittlungen zur Herkunft des Gegenstands dauern noch an. Das Polizeirevier Herrenberg bittet nun Zeugen und auch Geschädigte, deren Fahrzeuge ebenfalls durch das Metallteil beschädigt wurden, sich unter Tel. 07032 2708 0 zu melden.

