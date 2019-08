Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Kleve - Versuchter Einbruch in ein Einfamilienhaus zur Tageszeit

Terrassentür eingeschlagen

Kleve (ots)

In ein Einfamilienhaus an der Klombeckstraße versuchten bislang unbekannte Täter am Donnerstag (29. August 2019) zwischen 8.45 Uhr und 10.05 Uhr einzubrechen. Mit einem Stein beschädigten sie die Terrassentür, griffen durch das entstandene Loch in der Scheibe und öffneten die Tür.

In diesem Moment wurde die Alarmanlage ausgelöst. Der akustische Alarm trieb die Täter in die Flucht. Es entstand lediglich Sachschaden.

Hinweise zu verdächtigen Personen, Fahrzeugen oder Feststellungen bitte an die Kripo Kleve unter Telefon 02821 5040.

So schützen Sie sich vor Einbruch: Sichern Sie mögliche Schwachstellen Ihres Hauses/Ihrer Wohnung (z. B. Haus- und Wohnungseingangstüren, Balkon- oder Terrassentüren, Fenster, Kellerzugänge) durch den Einbau von geprüfter und zertifizierter Sicherungstechnik. Gut gesicherte Türen und Fenster aufzuhebeln, kostet den Täter Zeit und verursacht Lärm. (ms)

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Kleve

Pressestelle Polizei Kleve

Telefon: 02821 504 1111

E-Mail: pressestelle.kleve@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/kleve

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Kleve, übermittelt durch news aktuell