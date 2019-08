Kreispolizeibehörde Kleve

POL-KLE: Geldern - Polizei nimmt Flüchtigen nach Räuberischem Diebstahl fest

Geldern-Veert (ots)

Noch auf der Anfahrt zum Einsatzort nahm die Polizei Geldern am Donnerstag (29. August 2019) gegen 17.50 Uhr einen 33jährigen Mann aus Weeze nach einem Räuberischen Diebstahl fest.

Der Weezer hatte im Baumarkt an der Martinistraße zunächst einen Arbeitshelm gekauft und bezahlt. Dann ging er in das Geschäft zurück und legte Arbeitsbekleidung und -schuhe sowie eine Schutzbrille in einen Kinderwagen, den er dabei hatte und versuchte das Geschäft zu verlassen, ohne zu bezahlen.

Den Mitarbeitern des Baumarktes fiel das auf, woraufhin sie ihn ansprachen. Der 33-Jährige drohte, sein Pfefferspray einzusetzen und floh auf den Parkplatz zu seinem Pkw. Dort verstaute er die Beute und fuhr zügig in Richtung Innenstadt. Er kam bis zur Venloer Straße. Dort wurde er von der Polizei Geldern angehalten und festgenommen. Die Beamten stellten das Pfefferspray und das Diebesgut sicher. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen konnte der Weezer entlassen werden.

