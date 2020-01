Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Zeugen zu Verkehrsunfallflucht gesucht; Böblingen: Pkw beim Ausparken beschädigt, Zeugen gesucht

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen: Zeugen zu Verkehrsunfallflucht gesucht

Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker beschädigte zwei andere Pkw am Mittwoch zwischen 7:30 Uhr und 13:30 Uhr in Sindelfingen in der Tübinger Allee. Vermutlich geschah der Unfall beim Ausparken, als ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug mit einem dort geparkten BMW kollidierte und diesen dann auf einen Hyundai schob. Es entstand ein Sachschaden von circa 4.000 Euro am BMW und 500 Euro am Hyundai. Das Polizeirevier Sindelfingen nimmt Täterhinweise unter Tel. 07031 697 0 entgegen.

Böblingen: Pkw beim Ausparken beschädigt, Zeugen gesucht

Vermutlich beim Aus- oder Einparken wurde ein VW am Dienstag zwischen 17:00 Uhr und 19:30 Uhr beschädigt, der in Böblingen in der Querstraße abgestellt war. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker verursachte dabei an dem VW einen Sachschaden von circa 1.500 Euro. Das Polizeirevier Böblingen nimmt Zeugenhinweise unter Tel. 07031 13 2500 entgegen.

