POL-LB: Leonberg-Warmbronn: Betrunkener rangiert mit fünf Promille auf Supermarktparkpatz und verursacht Sachschäden

Leonberg-Warmbronn: Betrunkener rangiert mit fünf Promille auf Supermarktparkpatz und verursacht Sachschäden

Ein offensichtlich stark alkoholisierter 48-jähriger rangierte am Mittwoch gegen 9:30 Uhr mit seinem VW Transporter auf dem Parkplatz eines Supermarktes in Leonberg-Warmbronn in der Straße "In den Ziegelwiesen" und verursachte mehrere Sachschäden. Zunächst fuhr der Mann über einen dortigen Betonstopper und saß mit seinem Fahrzeug auf. Nach mehrmaligen Versuchen wieder rückwärts freizukommen, setzte er seine Fahrt vorwärts über einen Rasenweg fort, beschädigte dabei noch eine dortige Hecke, um dann schließlich mit dem rechten Vorderreifen auf das erhöhte Eingangspodest des Supermarktes zu rollen. Dabei verschob er einen schweren Steinpflanzkübel um mehr als einen Meter. Bei dieser Kollision platzte dann der rechte Vorderreifen. Wie der Mann seinen VW wieder frei bekam ist bislang noch nicht geklärt, allerdings entfernte er sich danach mit dem Wagen vom Parkplatz. Die verständigten Polizeibeamten vom Polizeirevier Leonberg konnten den Mann im Rahmen der Fahndung in der Gartenstraße noch im VW Transporter sitzend antreffen. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab eine Atemalkoholkonzentration von circa fünf Promille. Da der Mann aufgrund der starken Alkoholisierung offensichtliche Ausfallerscheinungen hatte und weder gehen noch stehen konnte, wurde ein Rettungswagen angefordert, der ihn in ein Krankenhaus brachte. Die Beamten beschlagnahmten den Führerschein und den Fahrzeugschlüssel. Im Krankenhaus wurde bei dem Mann eine Blutentnahme durchgeführt. Er muss nun mit mehreren Strafanzeigen rechnen.

