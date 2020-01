Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Unfallflucht geklärt

Hamm-Rhynern (ots)

Die Unfallflucht vom Montag, 6. Januar auf dem Südfeldweg (Pressemitteilung der Polizei Hamm vom 06.01.2020, 14.37 Uhr) ist aufgeklärt. Ein 85-Jähriger meldete sich am nächsten Tag bei der Polizei und gab an am Unfall beteiligt gewesen zu sein.(jb)

Unsere ursprüngliche Meldung zu dem Fall finden Sie hier: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/65844/4484701

