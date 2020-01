Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Raubüberfall auf Spielhalle

Hamm-Pelkum (ots)

Am Mittwochmorgen, 8. Januar, überfiel ein Mann eine Spielhalle an der Kamener Straße gegenüber der Bürgerhalle Pelkum. Um 8.15 Uhr betrat der Unbekannte die Räumlichkeiten und bedrohte die 57-jährige Angestellte mit einer Pistole und einem Messer. Anschließend trat er hinter den Tresen und füllte Münzgeld aus einer Schublade in einen Geldbecher.

Die Angestellte konnte beobachten, wie der Räuber aus der Spielhalle lief und mit einem schwarzen Pkw in Richtung Kreisverkehr Kamener Straße/Alte Landwehrstraße flüchtete. Bei dem Pkw mit Städtekennung "DO" für Dortmund könnte es sich um einen Kombi handeln.

Der Gesuchte hat ein südländisches Erscheinungsbild, ist etwa 20 bis 22 Jahre alt und sprach gebrochenes Deutsch. Er ist zirka 1,70 Meter groß, hat eine dünne Statur, schwarze Haare und ein eher kleines Gesicht. Er trug eine dunkle Jacke mit Kapuze. Auffällig war seine leise Stimme.

Hinweise zu der Person und dem Fluchtauto nimmt die Polizei Hamm unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(hei)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell