Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Mitte (ots)

Eine 31-jährige Radfahrerin wurde am Dienstag, 07. Januar, gegen 18 Uhr, bei einem Verkehrsunfall auf der Richard-Wagner-Straße in Höhe der Hausnummer 6 leicht verletzt. Sie befuhr mit ihrem Fahrrad die Richard-Wagner-Straße auf dem Geh-/Radweg in Richtung Werler Straße, als ein 36-Jähriger die Beifahrertür eines geparkten BMW öffnete. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit dem Fahrrad der 31-Jährigen und sie kam zu Fall. Die Radlerin verletzte sich leicht. Ein Rettungswagen brachte die Frau zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 515 Euro. (be)

