Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Küchenbrand in Uentrop

Hamm-Uentrop (ots)

Zur Klenzestraße mussten am Dienstag, 7. Januar, Feuerwehr, Rettungswagen und Polizei ausrücken: In einer Doppelhaushälfte hatte der Herd Küchengegenstände entflammt. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war der Brand bereits abgelöscht worden. Die Hausbewohnerin hatte gegen 7.30 Uhr Rauchentwicklung bemerkt, Gegenstände vom Herd entfernt und dann den Nachbarn zur Hilfe gerufen. Der Schaden wird auf 5000 Euro geschätzt. Die 86-jährige Bewohnerin des Hauses wurde in ein Krankenhaus gebracht, da sie Rauchgas inhaliert hatte. (lt)

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell