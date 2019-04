Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Verkehrsunfallflucht in Remseck am Neckar; Diebstahl in Vaihingen an der Enz

Ludwigsburg (ots)

Remseck am Neckar-Aldingen: Unfallflucht mit 5.000 Euro Sachschaden

Vermutlich beim Vorbeifahren beschädigte ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker einen Opel Vivaro, der am Dienstag zwischen 06:30 und 07:30 Uhr in der Querstraße im Stadtteil Aldingen abgestellt war. An der linken Fahrzeugseite entstand dadurch ein Sachschaden von etwa 5.000 Euro. Das Schadensbild lässt darauf schließen, dass die Beschädigungen vermutlich durch ein größeres Fahrzeug verursacht wurden. Der Unbekannte machte sich anschließend aus dem Staub, ohne sich um den Unfall zu kümmern. Zeugen, die Hinweise zum Verursacher geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Kornwestheim, Tel. 07154/1313-0, in Verbindung zu setzen.

Vaihingen an der Enz: Motorroller entwendet

Unbekannte Täter haben zwischen Montag 23:00 Uhr und Dienstag 10:00 Uhr in der Jauerniger Straße in Vaihingen an der Enz einen grauen Motorroller der Marke MBK gestohlen. Der nicht zugelassene Roller stand im Bereich eines Wohnhauses auf einem Abstellplatz und war mit einem Lenkradschloss gesichert. Der Wert des motorisierten Zweirads dürfte sich auf etwa 800 Euro belaufen. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zum Verbleib des Rollers geben können, melden sich bitte beim Polizeirevier Vaihingen an der Enz unter der Tel. 07042/941-0.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell