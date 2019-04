Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Sindelfingen: Unbekannter bricht in Büros ein; Leonberg: Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Sindelfingen: Unbekannter bricht in Büros ein

In der Nacht zum Dienstag trieb ein noch unbekannter Täter in einem Bürogebäude in der Ziegelstraße in der Sindelfinger Stadtmitte sein Unwesen. Möglicherweise ließ sich der Täter in dem Gebäude einschließen und hebelte dann die Zugangstüren zu zwei Büros im zweiten Erdgeschoss auf. Er durchsuchte die Räume sowie das Mobiliar. Während der Einbrecher ein Büro ohne Diebesgut wieder verließ, stahl er aus dem zweiten einen dreistelligen Bargeldbetrag. Das Gebäude konnte der Unbekannte vermutlich über die Tiefgarage oder eine Notfalltür problemlos wieder verlassen. Der entstandene Sachschaden dürfte sich jeweils auf mehrere hundert Euro belaufen. Das Polizeirevier Sindelfingen, Tel. 07031/697-0, bittet Zeugen, die Hinweise geben können, sich zu melden.

Leonberg-Eltingen: Unfallflucht

Nach einer Unfallflucht in der Balinger Straße in Eltingen sucht das Polizeirevier Leonberg, Tel. 07152/605-0, Zeugen. Ein noch unbekannter Fahrzeuglenker stieß vermutlich während eines Wendemanövers gegen einen Fiat. Der Fiat war mit der der Fahrzeugfront zur Fahrbahn hin auf einem Parkplatz abgestellt. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 2.000 Euro. Ohne sich um den Sachschaden zu kümmern, machte sich der Unbekannte anschließend davon.

