Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Diebstahlserie in Renningen

Ludwigsburg (ots)

Renningen, Malmsheim: Profidiebe schlagen zu

In der Nacht zum Dienstag waren unbekannte Diebe im Wohngebiet Schnallenäcker in Malmsheim auf Beutezug. In bislang vier bekannt gewordenen Taten brachen die professionell agierenden Gangster Fahrzeuge der Marke BMW auf und entwendeten in allen Fällen deren Lenkräder sowie teilweise das fest eingebaute Navigationsgerät im Wert von mehreren tausend Euro. In drei Fällen verschafften sie sich Zugang, indem sie das hintere Dreiecksfenster einschlugen und ließen anschließend in der Margeritenstraße Lenkrad und Navigationsgerät mitgehen, ebenso wie in der Hirschstraße. Aus einem Auto, das in der Hardtstraße stand, begnügten sie sich mit dem Lenkrad. Auf nicht bekannte Weise gelangten sie in den Innenraum eines BMW, der in der Mathilde-Hasenkamp-Straße geparkt war und entwendeten neben dem Lenkrad noch einen Geldbeutel, der einen geringen Bargeldbetrag enthielt. Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg bittet unter Tel. 07141/18-9 um Hinweise.

