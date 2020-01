Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Autoschlüssel entwendet

Hamm-Mitte (ots)

Drei Männer und eine Frau entwendeten am Mittwoch, 8. Januar 2020, gegen 5.50 Uhr, einen Fahrzeugschlüssel aus einem offenen Auto an der Wilhelmstraße. Der Besitzer hatte seinen Seat, mit laufendem Motor, am Fahrbahnrand der Wilhelmstraße abgestellt und sich kurz in ein angrenzendes Wohnhaus begeben. Als er zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, flüchten die Unbekannten mit seinem Fahrzeugschlüssel. Die Frau ist zirka 18 Jahre alt, 1,60 Meter groß, hat schwarze Haare und eine dünne Statur. Die Männer sind zirka 20 Jahre alt, zirka 1,70 Meter groß und haben eine normale Statur. Die Tatverdächtigen trugen dunkle Jacken. Zeugenhinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

