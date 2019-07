Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Autofahrer muss mit Fahrverbot rechnen

Lüttow (ots)

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle auf der Kreisstraße 07 in Lüttow hat die Polizei am Freitagvormittag insgesamt 8 Geschwindigkeitsverstöße feststellen müssen. Schnellster war ein Autofahrer, der mit 97 km/h bei zulässigen 50 km/h gemessen wurden. Dem Fahrer drohen jetzt zwei Punkte, ein Bußgeld in Höhe von 160 Euro sowie ein einmonatiges Fahrverbot. Auch eine 19-jährige Autofahrerin, die mit 88 km/h unterwegs war, muss im Ergebnis dieser Kontrolle mit einem Bußgeld in Höhe von 120 Euro und einem Punkt rechnen. Beamte des Autobahnverkehrspolizeireviers Stolpe hatten in Lüttow zwischen 08:00 Uhr und 10.30 Uhr die Geschwindigkeit kontrolliert.

