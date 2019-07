Polizeiinspektion Ludwigslust

POL-LWL: Zwei Verletzte bei Verkehrsunfall an Straßeneinmündung

Cambs (ots)

Bei einem Verkehrsunfall auf der B 104 bei Cambs sind am Donnerstagnachmittag zwei Autofahrer verletzt worden, einer davon schwer. Der Zusammenstoß zweier PKW ereignete sich in Höhe der Autobahnauffahrt, als ein PKW beim Linksabbiegen mit einem entgegenkommenden Auto zusammenstieß. Dabei wurde ein 52-jähriger Mann schwer verletzt, er wurde ins Krankenhaus gebracht. Der mutmaßliche Unfallverursacher erlitt leichte Verletzungen. An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden. Im Zuge der Rettungsmaßnahmen musste die B 104 zwischen Rampe und Cambs zeitweilig gesperrt werden.

Rückfragen von Medienvertretern bitte an:



Polizeiinspektion Ludwigslust

Pressestelle

Klaus Wiechmann

Telefon: 03874/411 304

E-Mail: pressestelle-pi.ludwigslust@polizei.mv-regierung.de

http://www.polizei.mvnet.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Ludwigslust, übermittelt durch news aktuell