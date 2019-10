POL-OF: Pressebericht Polizeipräsidium Südosthessen von Samstag, 19.10.2019

Polizeipräsidium Südosthessen - Offenbach

Bereich Offenbach

Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen - Obertshausen In der Tulpenstraße in Hausen schlugen Diebe am Donnerstag (17.10.), gegen 16.45 Uhr, an zwei Handwerkerfahrzeugen (VW Caddy und Mercedes Citan) jeweils eine Seitenscheibe ein und entwendeten daraus diverse Werkzeuge im Wert von etwa 1000 Euro. Die Kripo Offenbach, Tel.-Nr.: 069 8098-1234, bittet um Hinweise.

Bereich Main-Kinzig

Einbruch in Wohnhaus, Hund vertreibt Täter - Hanau

Gestern Abend, gegen 19.50 Uhr, versuchte ein unbekannter Täter in ein Wohnhaus im Milöckenweg einzubrechen. Der Täter versuchte im rückwärtigen Bereich eine Terrassentüre aufzuhebeln, um in das Wohnhaus zu gelangen. Dort endete sein Einbruchsversuch: Der aufmerksam gewordene Hund löste über einen Bewegungsmelder die Hausbeleuchtung aus. Wahrscheinlich fühlte sich der Einbrecher dadurch gestört und flüchtete ohne Beute. Ein Zeuge sah den Täter noch weglaufen und konnte ihn wie folgt beschreiben: Etwa 1,70 Meter groß und schlank; er war dunkel gekleidet. Sofort eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen blieben erfolglos. Die Kriminalpolizei in Hanau hat die Ermittlungen übernommen und bittet unter der Telefonnummer 06181 100-123 um Zeugenhinweise.

Autobahnpolizei Langenselbold

