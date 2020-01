Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: VW-Kastenwagen nach Unfalllflucht gesucht

Hamm-Rhynern (ots)

Nach einer Unfallflucht am Montag, 6. Januar 2020, gegen 11.50 Uhr, auf dem Südfeldweg sucht die Polizei einen grauen VW- Kastenwagen. Eine Opel-Fahrerin war auf dem Südfeldweg in Richtung Verdistraße unterwegs. In Höhe des Bahnübergangs kam ihr der VW- Kastenwagen entgegen und beide Außenspiegel touchierten sich. Es entstand geringer Sachschaden. Hinweise nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02381 916-0 entgegen.(jb)

