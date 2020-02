Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Hohentengen: Unfallflucht am Dienstag zur Mittagszeit - Zeugensuche!

Freiburg (ots)

Am Dienstag, 18.02.2020, ist ein älterer BMW-Fahrer in Hohentengen mit einem geparkten Ford kollidiert und geflüchtet. Der Fahrer des Ford saß in seinem Wagen, als gegen 12:15 Uhr der BMW beim Rückwärtsfahren gegen seinen Wagen stieß. Der Ford war auf einem Parkplatz gegenüber dem Einkaufsmarkt in der Stettener Straße abgestellt. Der BMW-Fahrer fuhr unbeeindruckt in Richtung Lienheim davon, obwohl der Ford-Fahrer hupte und ein Zeuge winkte. Am Ford wurde ein Schaden von rund 1000 Euro verursacht. Leider konnte das Kennzeichen des BMW nicht richtig erkannt werden, weshalb die Verkehrspolizei in Waldshut-Tiengen weitere Zeugen bittet, sich zu melden (Kontakt 07751 8963-0).

Medienrückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Freiburg

Pressestelle

Mathias Albicker

Telefon: 07741 8316-201

freiburg.pressestelle@polizei.bwl.de



Twitter: https://twitter.com/PolizeiFR

Facebook: https://facebook.com/PolizeiFreiburg

Homepage: http://www.polizei-bw.de/



- Außerhalb der Bürozeiten -

E-Mail: freiburg.pp@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell