Polizei Paderborn

POL-PB: Auf Mittelinsel gegen Baum geprallt

Bad Lippspringe (ots)

(mh) Bei einem Alleinunfall auf der Detmolder Straße in Bad Lippspringe hat sich am Dienstagabend ein Autofahrer leichte Verletzungen zugezogen. Der 75-Jährige war gegen 17.55 Uhr mit einem Ford in Richtung Schlangen unterwegs. Auf Höhe der Polizeiwache Bad Lippspringe kam er nach links von der Fahrbahn ab, fuhr auf eine Mittelinsel und prallte dort gegen ein Schild und gegen einen Baum. Der Ford musste abgeschleppt werden.

