Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Nach Verfolgungsfahrt durch Mannheim und Ludwigshafen Widerstand geleistet

Ludwigshafen/Mannheim (ots)

Ein 35-Jähriger leistete, am frühen Mittwochmorgen (16.10.2019), nach einer Verfolgungsfahrt mit der Polizei, Widerstand. Um 3.30 Uhr wollte eine Streife der Polizei Mannheim einen 35-Jährigen in seinem Auto im Stadtgebiet Mannheim kontrollieren. Als der Mann die Polizei bemerkte, versuchte er mit seinem Fahrzeug zu flüchten. Die Mannheimer Polizei nahm die Verfolgung mit zwei Streifewagen auf, die sich über die Konrad-Adenauer-Brücke bis in das Stadtgebiet Ludwigshafen erstreckte. Zwischenzeitlich fuhr der Flüchtige bis zu 150 km/h und löste mehrere Blitzer aus. Im Bereich der Damaschkestraße und Kallstadter Straße geriet der 35-Jährige letztendlich mit seinem Auto ins Schleudern und kam von der Straße ab. Bei der Festnahme des Flüchtigen leistete dieser Widerstand. Dem 35-Jährigen wurde anschließend eine Blutprobe entnommen. Die Polizei prüft nun, ob der Mann unter dem Einfluss von Betäubungsmittel stand. Bei der Festnahme wurden keine Personen verletzt.

