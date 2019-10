Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: "Menü Board" beschädigt

Ludwigshafen (ots)

Am 14.10.2019, zwischen 11:30 Uhr und 12:00 Uhr, beschädigten unbekannte Täter die Glasscheibe mit Rahmen des "Menü Boards" von McDonalds in der Mannheimer Straße, welches auf dem Parkplatz platziert ist. Der Sachschaden beträgt etwa 1.500 Euro. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiwache Oggersheim unter Tel. 0621 963 - 2403 oder per Mail pwoggersheim@polizei.rlp.de.

