Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200102.6 Büsum: Dachstuhlbrand in einer Schule

Büsum (ots)

Am Neujahrsmorgen ist es zu einem Brand eines Dachstuhls einer Grundschule in Büsum gekommen. Ursächlich für das Feuer dürften Böller gewesen sein, die Heider Kripo hat die Ermittlungen übernommen.

Nach derzeitigen Erkenntnissen steckten Unbekannte in der Silvesternacht Böller in ein Loch des Mauerwerks der Schule am Meer im Neuer Weg und brachten die Dämmung zum Glimmen. Die Glut breitete sich nach oben bis in den Dachstuhl aus und setzte diesen schließlich am Neujahrsmorgen gegen 09.40 Uhr in Brand. Durch das schnelle Eingreifen der Freiwilligen Feuerwehr konnte Schlimmstes verhindert werden, allerdings wurde ein Unterrichtsraum gänzlich zerstört. Die Schadenshöhe ist derzeit noch unklar, die Ermittlungen nach den Brandstiftern hat die Heider Kripo übernommen. Zeugen, die in dieser Sache sachdienliche Hinweise geben können, sollten sich mit der Polizei in Heide unter der Telefonnummer 0481 / 940 in Verbindung setzen.

