Polizei Rheinisch-Bergischer Kreis

POL-RBK: Odenthal - Kind am Ortseingang Voiswinkel gestürzt

Odenthal (ots)

Ein 13-jähriger Junge ist am Donnerstagmittag (19.12.) mit seinem Fahrrad gestürzt.

Der Junge war gegen 13:30 Uhr von Hebborn in Richtung Voiswinkel unterwegs. Dabei benutzte er ordnungsgemäß den Radweg neben der Odenthaler Straße, der linksseitig für beide Richtungen freigegeben ist.

Gleichzeitig wollte ein 42-jähriger Bergisch Gladbacher mit einem Klein-Transporter von der Mutzbroicher Straße nach rechts in Richtung Hebborn abbiegen. Er hielt am STOP-Zeichen an und musste einige Zeit warten. Beim Anfahren übersah er den von rechts kommenden Radfahrer - möglicherweise blendete den 42-Jährigen die Sonne.

Der Junge touchierte mit seinem Rad den Ford und stürzte. Der Rettungsdienst brachte den Leichtverletzten zur Versorgung in ein Leverkusener Krankenhaus. Es entstand nur geringer Sachschaden. (rb)

